Mabel Matiz Yeni İmajını Instagram’da Paylaştı!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN YENİ İMAJ

Kısa bir zaman önce “Saç estetiği yaptırdım” diyen şarkıcı Mabel Matiz’in son görüntüsü sosyal medya platformlarında dikkat çekti. Fırtınadayım, Öyle Kolaysa, Antidepresan ve Müphem gibi popüler şarkılarıyla tanınan 39 yaşındaki sanatçı, görünümünde bir değişim gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirerek yeni bir tarz benimsedi.

KÜÇÜK BİR OPERASYON AÇIKLAMASI

Mabel Matiz, katıldığı bir etkinlikte saç estetiği yaptığını belirterek, “Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım” şeklinde konuştu. Uzun bir süre boyunca saçlarını uzun kullanan sanatçının, yeni kısacık saçı dikkatleri üzerine çekti. Mabel Matiz, yeni görünümünü de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı unutmadı.