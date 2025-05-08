Maç 0-0 Eşitlikte Devam Ediyor

Manchester United Athletic Bilbao maçı hakkında en önemli güncellemeler burada yer alıyor. İşte detaylar:

MAÇIN GÜNCEL DURUMU

Manchester United Athletic Bilbao maçı şu an 0-0’lık eşitlikle ilerliyor. Taraftarlar için heyecan dolu anlar yaşanıyor ve gol beklentisi sürüyor.

CANLI YAYIN VE MAÇ ZAMANI

Maç TRT Spor üzerinden canlı olarak aktarılıyor. Manchester United Athletic Bilbao karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Oyun, Manchester’daki ünlü Old Trafford Stadyumu’nda gerçekleşecek.

İlgili gelişmeleri takip ederek, maçın sonucunu ve gollerini öğrenebilirsiniz.