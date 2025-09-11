Maç, 12 Eylül 2025’te Antalya’da

MAÇ DETAYLARI

Anadolu Efes, Lokomotiv Kuban ile basketbol hazırlık maçında karşılaşacak. Müsabakayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve yayıncı bilgilerini merak ediyor. Bu maçın şifresiz yayını olup olmadığı da izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Anadolu Efes ile Lokomotiv Kuban arasında gerçekleşecek bu hazırlık maçı, televizyonda veya dijital platformlarda yayınlanmayacak.

MÜCADELENİN TARİHİ VE YERİ

Karşılaşma 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 19:00’da oynanacak. Basketbol severlerin dikkatini çekecek bu mücadele, Antalya’da bulunan Gloria Sports Arena’da gerçekleşecek. Bu modern spor tesisi, sık sık uluslararası hazırlık karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Maç için herhangi bir yayın kuruluşu üzerinden yayın hakkı alınmadığı için, şifresiz bir yayın yapılmayacak. Frekans ve platform bilgisi bulunmuyor. Türksat uydusu veya internet üzerinden canlı yayın imkanı da yok. Bu nedenle, spor tutkunları bu karşılaşmayı yerinde izlemek üzere etkinliğe katılmayı tercih edebilir.