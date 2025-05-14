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Maç: Anadolu Efes, Karşıyaka’yı Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka. Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi. Karşıyaka takımında: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Eylem Eminoğlu, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Suleiman 1, Yalın Yıldız 2. Anadolu Efes kadrosunda ise: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Rıdvan Öncel, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3 yer aldı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot: 16-29. Devre: 32-55. 3. periyot: 57-82. Maçta diskalifiye olan oyuncu: Willis (Anadolu Efes) 34.57’de diskalifiye oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Karşıyaka’yı deplasmanda 95-77 mağlup etti.

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