Maç Beraberlikle Sona Erdi. Golü Atan Galip Olabilirdi

MANİSA FK’NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ TANER TAŞKIN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Trendyol 1. Lig’de Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Manisa FK’de teknik direktör Taner Taşkın, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Maç çok git gelli oldu. Galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik.” ifadelerini kullandı. Taşkın, iç sahada galibiyet elde edemedikleri için üzgün olduklarını, coşkulu bir futbol sergilediklerini ve oyuncularının özverisinden memnun kaldığını belirtti. Sürekli değişkenlik gösteren bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyleyen Taşkın, “Oyun olarak baktığımızda bizim çok daha fazla pozisyon zenginliğimiz vardı.” diye ekledi. Buna rağmen rakiplerinin yan toplarda sıkıntı yarattığını dile getiren Taşkın, “Çok basit bir gol yedik ve eşitliği verdik.” şeklinde konuştu.

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ’UN YORUMLARI

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, karşılaşmaya iyi başladıklarını kaydederek, özellikle ilk 20 dakikada baskılı bir oyun sergilediklerini ancak orta alanda bazı eşleşme hataları yaptıklarını ve ilk yarının sonunda beklemedikleri bir golle karşılaştıklarını aktardı. İkinci yarıya da iyi başladıklarını belirten Çavuş, buldukları golle oyunu dengelediklerini, hatta maçı kazanabilecek fırsatlar elde ettiklerini ifade etti. “Galibiyet beklediğimiz bir maçtı. Buradan bir puanla dönmüş durumda kaldık.” diyen Çavuş, milli maç arasına galibiyetle girmeyi umduğunu ve Serik ile oynayacakları maçta galibiyetle tekrar toparlanacaklarını olduğunu söyledi.

HAKEM YÖNETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Hakemlerin maçın sonucuna etkisinin olduğunu savunan Çağdaş Çavuş, “Bu maçta iki tane attığımız golde herhangi bir faulün olmaması ve bunların verilmemesi gerçekten çok büyük bir fiyasko.” dedi. Hem hakemin hem de VAR hakeminin maçın tekrar izlemeleri gerektiğini belirten Çavuş, “Yaptıkları çok büyük hataların ne olduğunu görmeleri gerekiyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.