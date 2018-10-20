Maç Erdoğan’ın vuruşuyla başladı

Diyarbakır’da 18-21 tarihleri arasında düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şöhretler Karması’nda yerini aldı.
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom’un desteğiyle 18-21 Ekim’de Diyarbakır’da düzenlenen festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanıyor. Diyarbakır Stadı’nın açılışının da gerçekleştirilen festivalde, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşması düzenleniyor.
İŞTE ‘ŞÖHRETLER KARMASI’NDA YER ALAN İSİMLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
Eski bakanlardan Mehdi Eker
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan
Semih Şentürk
Tuncay Şanlı
Hamit Altıntop
Hasan Kabze
Ali Tandoğan
Yattara
Ayhan Akman
Serdar Kulbilge
Tolunay Kafkas
Faruk Atalay
Fettah Can
HÜRRİYET