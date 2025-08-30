MAÇIN YAYIN DETAYLARI MERAK EDİLİYOR

Premier Lig’de futbolseverlerin dikkatle beklediği karşılaşmalardan birisi Manchester United ile Burnley arasında olacak. Seyircilerin en çok ilgi gösterdiği konuların başında yayın bilgileri geliyor. “Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkanı olacak mı?” soruları gündemde öne çıkıyor. Manchester United – Burnley maçı 30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Müsabaka, saat 17.00’de başlayacak.

SKOR BİLGİLERİ MAÇ SONA ERDİKTEN SONRA PAYLAŞILACAK

Maç henüz oynanmadığı için herhangi bir skor bilgisi mevcut değil. Karşılaşmanın ardından güncel sonuçlar futbolseverlerle paylaşılacak. İngiltere Premier Lig çerçevesinde gerçekleşecek mücadeleye Manchester ev sahipliği yapacak. İki takım, Old Trafford Stadyumu’nda karşılaşacak. Manchester United ile Burnley arasındaki bu mücadele, Bein Sports 3 ve Idman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 3; Digiturk’te 79. kanaldan, Kablo TV’de ise 234. kanaldan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişim sağlanacak.