Maç Kasımpaşa: 1 – Trabzonspor: 0

İSTANBUL’DA KASIMPAŞA-FUTBOL MAÇI

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 34. hafta kapanış müsabakasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İLK YARIDA GOL VE DAKİKALAR

Maçın 7. dakikasında, Fall’ın pasında topu alan Hajradinovic, ceza sahası içindeki sağ çaprazdan sol ayağıyla sert bir şut çekti. Kaleci Taha, topu son anda direk dibinden çeldi. 11. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan köşe vuruşu kullandı ve Yasin, kale alanı içerisinde kafa ile vuruş yaptı. Ancak kaleci Taha, yerden seken topu üstten kornere gönderdi. 19. dakikada, Aytaç’ın ceza yayı üzerindeki sağ çaprazdan yaptığı vuruş, savunmada Batagov’a çarpıp ağlarla buluştu ve Kasımpaşa öne geçti: 1-0. 38. dakikada Hajradinovic’in savunma arkasına uzun pasında, Ben Ouanes kaleci Taha ile karşı karşıya kaldı. O, sol tarafta daha müsait olan Aytaç’a pasını attı fakat bu oyuncunun yay gerisinden yaptığı vuruş, savunmadan Mustafa Eskihellaç tarafından kale çizgisinde müdahale ile kornere gitti.

TAKIMLARIN KADROLARI

Kasımpaşa’nın ilk 11’inde yer alan oyuncular: Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Mamadou Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes ve Nuno da Costa. Yedek oyuncular ise: Ali Yanar, Sinan Bolat, Claudio Winck, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde ve Berk Can Yıldızlı. Teknik sorumlu olarak Serhat Sütlü görev yapıyor.

Trabzonspor’un kadrosunda ise Muhammet Taha Tepe, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Lundstram, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan, Nwakaeme ve Simon Banza yer alıyor. Yedek oyuncular: Muhammet Can Aktaş, Erol Can Çolak, Batista Mendy, Edin Visca, Muhammed Cham, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Enis Destan. Teknik direktör olarak Fatih Tekke, takımın başında bulunuyor.

GÜVENİLİR BİR MÜSABAKA

Maçın hakemleri Halil Umut Meler, Murat Temel ve Ali Can Alp. İlk yarıda Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında alacağı galibiyet için mücadele ediyor. Sarı kartlar ise Kasımpaşa’dan Yasin Özcan ve Ali Emre Yanar ile Trabzonspor’dan Danylo Sikan’a gösterildi.