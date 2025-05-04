Maç: Manisa FK 1-1 Teksüt Bandırmaspor

MAÇIN DETAYLARI
Stat: Manisa
19 Mayıs
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer
TAKIM KADROLARI
Demir Manisa FK:
Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Kadir Kaan Yurdakul, Cissokho, Osuji, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 84 Muhammet Ensar Akgün), Fofana (Dk. 90+4 Oktay Gürdal), Minchev (Dk. 64 Diallo)
Teksüt Bandırmaspor:
Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer (Dk. 90+6 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, Hakan Bilgiç, Mulumba (Dk. 78 Kerim Avcı), Mehmet Özcan, N’Dongala (Dk. 69 Paulinho), Murat Cem Akpınar, Messaoudi, Paixao (Dk. 70 Diony)
GOLLER VE KARTLAR
Goller:
Dk. 61 Paixao (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor)
Dk. 79 Atınç Nukan (Kendi kalesine) (Manisa FK)
Sarı kartlar:
Dk. 19 Arslanagic, Dk. 22 Cissokho, Dk. 89 Osuji, Kadir Kaan Yurdakul (Maç bittikten sonra) (Manisa FK)
Dk. 44 Murat Cem Akpınar, Dk. 78 Atınç Nukan, Dk. 90+3 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)
SONUÇ VE PUAN DURUMU
Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Manisa FK ile Teksüt Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.