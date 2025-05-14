Maç sonrası yargı süreci devam ediyor

OLAYLARIN DETAYLARI

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu’nda gerçekleştirdiği futbol maçının ardından yaşanan olaylara dair, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu beş kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Bu duruşmada, Oosterwolde ve Yandaş hakkında zorla getirilme kararı çıkarılması kararlaştırıldı.

MAHKEME DİLEKÇELERİ

Duruşmaya katılan sanıklar arasında yer alan Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü, Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş ile tanıklar Cihan Keskin ve Saim Gengörü söz aldı. Şikayetçi Ali Çelikkıran, mahkemede şunları söyledi: “Ben şu an huzurda bulunan sanık Ertuğrul Karanlık’ı tanımıyorum. Kendisine küfür etmedim ve vurmadım. Kamera görüntülerinde de görüldüğü üzere kendisi beni belimden tutmuştur.”

TANIK İFADELERİ

Tanık Cihan Keskin, olay sırasında güvenlik görevlisi olarak stadyumda bulunduğunu belirterek, “Mert Hakan Yandaş, katılan Ali Çelikkıran’a tekme atıyordu. Ben Mert Hakan’a müdahale etmeye çalıştım.” dedi. Diğer yandan, sanık Ertuğrul Karanlık, “Maçta bulunduğum süre zarfında bazı yöneticilerin kutlama yapmasını engellemeye çalıştığını” anlatarak, “Bir grup arkadaş fotoğraf çekilmek istedi, ben de kendimi savunmak zorundaydım.” şeklinde ifade verdi.

GELİŞMELER VE SONUÇ

Mahkeme, duruşmaya katılmayan futbolcular Jaden Quin Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Ayrıca, tanık olarak dinlenmesi planlanan Mert Müldür’ün de zorla getirilmesi kararlaştırıldı. Duruşma, 28 Mayıs tarihine ertelendi. İddianamede sanıklar hakkında ‘vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ ve ‘spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi’ suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dava süreci henüz sona ermedi.