Maç Sonucu: Adana Demirspor 2-2 Gaziantep FK

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk. 61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Beytullah Gezer), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk. 82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui (Dk. 70 Sefa Gülay)

Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M’Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Nevzat Gezer), Furkan Soyalp, Sorescu (Dk. 90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Ali Osman Kalın), Boateng

GOLLERE VE SARILARA DİKKAT

Goller: Dk. 11 ve 35 Alioui (Adana Demirspor), Dk. 32 Maxim (penaltıdan), Dk. 64 Boateng (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Murat Eser, Dk. 45+3 Gökdeniz Tunç, Dk. 86 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasında gerçekleşen maç 2-2 berabere sona erdi. İlk yarıda Adana Demirspor’un bulduğu gollerle öne geçti ve Gaziantep FK, Maxim’in penaltısı ile durumu eşitledi. İkinci yarıda ise Boateng’in kafa golüyle eşitlik sağlandı.

İKİNCİ YARIDA AŞIRI TEMPO

55. dakikada Gaziantep FK’nin geliştirdiği bir atak sonucunda Boateng’in yerden pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maxim, şutunu çekti ancak top sol köşeden az farkla auta gitti. 59. dakikada Gaziantep FK’den Maxim, ceza sahası önünden sert bir şut çıkardı fakat kaleci Murat Eser iki hamlede topu kontrol etti. 64. dakikada Gaziantep FK, eşitliği sağladı. Maxim’in sağ kanada yaptığı uzun pas sonrasında Sorescu’nun ortası ile Boateng, kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi. Maç sonucunda karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.