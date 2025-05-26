Maç Tatil Edildi, Yardımcı Hakem Yaralandı

GERGİN BAŞLANGIÇ

2. Lig yükselme play-off mücadelesinde Elazığspor, Vanspor FK’yi evinde konuk etti. Karşılaşma, gergin bir atmosferle başladı ve bazı kişiler, Vanspor’un bayrağının asılı olduğu direği devirdi. İlk yarının 23. dakikasında Elazığspor, Muhammed Gönülaçar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıya eklenen 7 dakikanın ardından, karşılaşma bu skorla sona erdi.

YARDIMCI HAKEMİN YARALANMASI

İkinci yarının 56. dakikasında, yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına tribünden fırlatılan bir yabancı cisim isabet etti. Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz, durumu değerlendirerek soyunma odasına gitti. Bu sırada futbolcular da soyunma odalarına geçti ve tribünler boşaltıldı.

MAÇIN TATİL EDİLMESİ

Sonrasında, karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi. Yapılan anons, “Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sebebiyle maçın orta hakemi tarafından tatil edilmiştir. İlgili karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecektir” şeklinde oldu.