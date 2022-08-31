Beşiktaş taraftarı maça alınmayacak

Süper Lig’de heyecan sürerken Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş’ın taraftarlarının maça alınmayacağı açıklandı.
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak olan Ankaragücü – Beşiktaş maçına Siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.
por Toto Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.
Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.
Eryaman Stadı’nda oynanacak maç saat 21.45’te başlayacak.