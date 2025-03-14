Macahel Geçidi’nde Çığ Tehlikesi ve Kapalı Yol

KAR KALINLIĞI VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Artvin’in 850 rakımlı Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, çığ riski nedeniyle 6 köyün yolu 25 gündür kapalı durumda bulunuyor. Ekipler, yolu açmak için çaba sarf ediyor ancak çığ riskinin varlığı nedeniyle çalışmalar sık sık kesintiye uğruyor. Macahel Geçidi’ndeki çığ tehlikesi devam ediyor. Kar kalınlığının oldukça arttığı bu bölgedeki tedirginlik, çığ riskiyle birlikte daha da artıyor.

6 KÖYENİN ULAŞIMI KAPALI

Yaklaşık 25 gündür Macahel vadisinde bulunan 6 köy, yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı. Ekipler, yolun açılması için yoğun bir çaba gösteriyor ancak zaman zaman çığ düşmesi yüzünden çalışmaları duraklatmak zorunda kalıyorlar. Zirve yakınında ormanlık alandan aşağıya inen çığın anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çığın büyük bir gürültüyle aşağıya doğru indiği ve etkili bir şekilde bölgeyi kapladığı görülüyor.

BÖLGEDEKİ ÇIĞ RİSKİ

Macahel bölgesi, coğrafi konumu ve yüksek rakımı nedeniyle kış aylarında sıkça çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları çığ riskine karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor. Ekiplerin yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle çalışmaların ne zaman tamamlanacağı hakkında ise henüz bir bilgi verilmiş değil.