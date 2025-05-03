Macaristan Ayı Etkinliğinde Tatlılar Tanıtıldı

MACARİSTAN AYI ETKİNLİĞİ

Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Macaristan Ayı” etkinliği çerçevesinde, Macar tatlıları tanıtıldı. Ankara’daki bir kafede gerçekleştirilen etkinliğe, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile birlikte birçok davetli katılım sağladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLAR

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Matis, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi ilişkileri vurgulayarak, bu iki ülkenin gastronomi ve kültürü bir araya getiren ülkeler olduğunu ifade etti. Matis, “Kültür ve gastro programının bir arada olması beni çok mutlu ediyor. Sizlerle de bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” diyerek, 2024 yılında Macar-Türk Kültür yılı çerçevesinde pek çok etkinlik düzenleneceğini hatırlattı. Ayrıca, bu yıl farklı kültürel programlara odaklandıklarını belirtti.

TATLI DENEYİMİ VE SERGİ

Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dalma Kovacs, etkinlikte Macar tatlılarının tarihçesini katılımcılara anlattı. Konuşmaların ardından, davetlilere Macar mutfağının ünlü tatlıları olan Dobos ve Esterhazy pastaları ikram edildi. Etkinlikte müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Ayrıca, “Tatlı Elçileri – Gastrodiplomasi” adlı serginin açılışı yapıldı.