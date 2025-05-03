Macaristan Ayı’nda Tatlılar Tanıtıldı

MACAR GASTRONOMİSİ TANITILDI

Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Macaristan Ayı” etkinlikleri çerçevesinde, başkentte Macar mutfağının klasik tatlıları ve geleneksel müziği sergilendi. Etkinliğe katılanlar arasında Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile birçok davetli yer aldı. Açılış konuşmasında Matis, Türkiye ve Macaristan arasındaki kültürel bağlantılara vurgu yaparak, gastronomi ve sanatın iki ülke arasındaki yakınlığı artırasında önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

TATLI İKRAMLARI VE MÜZİK PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI

Programda, Macar mutfağının öne çıkan lezzetleri olan Dobos ve Esterhazy pastaları katılımcılara sunuldu. Tatlıların tarihi hakkında bilgi veren Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dalma Kovacs, etkinlikte çalınan parçaların 19’uncu yüzyılda Budapeşte kafelerinde popüler olan eserlerden oluştuğunu aktardı. Piyanist Aksel Başaran, Brahms’ın Macar Dansları eserini seslendirirken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden gelen yaylı çalgılar dörtlüsü müzik programına destek oldu.

Etkinlikte “Tatlı Elçileri – Gastrodiplomasi” adını taşıyan bir sergi de açıldı. Bu sergi, Macar tatlılarının tarihsel ve kültürel değerlerini ziyaretçilere sunmayı amaçlıyor. Etkinlik, Ankara’daki Walker’s Coffee House’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.