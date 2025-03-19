Macaristan’da LGBT Yasağına Karşı Tepki

MACARİSTAN’DA LGBT YÜRÜYÜŞÜ YASAKLANIYOR

Macaristan parlamentosunda kabul edilen yasa tasarısı, LGBT yürüyüşünü yasaklıyor. Yasa tasarısına muhalefet eden milletvekilleri, salon içerisinde tepki göstermek için renkli işaret fişekleri yakıyor. Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz partisi, çocuklar için zararlı olabileceği iddiasıyla LGBT yürüyüşüne karşı bu yasa tasarısını gündeme getirdi. Tasarı, 27 oya karşı 136 oy ile kabul edildi.

Muhalefet partisi Momentum’un milletvekilleri, yasaya itiraz olarak renkli işaret fişekleri yaktı. Orban’ın Fidesz partisi ve koalisyon ortağı olan Hristiyan Demokratlar tarafından desteklenen bu yasa, “çocuk koruma” mevzuatını ihlal eden etkinliklerin düzenlenmesini veya bu tür etkinliklere katılmayı suç olarak tanımlıyor ve eşcinselliğin çocuklara teşvikini yasaklıyor.

Yasa kapsamındaki yasaklanan etkinliklere katılanlar, 200 bin forinte (546 dolar) kadar para cezasıyla karşılaşabilecek. Ayrıca, yetkililer belirlenen yasaklı etkinliklere katılan kişileri tespit etmek amacıyla yüz tanıma sistemleri kullanma yetkisine sahip olacak.