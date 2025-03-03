Macaristan’dan Bosna’ya Askeri Uçuş Gerilimi

BOSNA-HERSEK’TE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti (RS) idari merkezi Banja Luka’da Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya gelerek, Batı’nın Bosna-Hersek’e yönelik tutumunu sert şekilde eleştirdi. Magyar, Dodik’e yönelik ayrılıkçı açıklamalar sebebiyle başlatılan hukuki süreçlere destek vererek, Batı’nın Bosna-Hersek’teki Sırplara karşı olan yaklaşımını kınadı. Dodik’in geçtiğimiz hafta bir yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak, Batı’nın onu hedef aldığına dikkat çeken Magyar, “Batı, Bosna-Hersek’teki Sırplara düşman gibi davranamaz. Sırp halkı gururludur ve buna katlanmak zorunda değildir” ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN’DAN SIRPLARA GÜVENCE VERİLDİ

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Balkanlar’daki gelişmelere kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı. Batı’nın Bosna-Hersek’i bir vilayet gibi görmeye devam ettiğini belirten Magyar, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti ve “Bosna-Hersek, egemen bir devlettir ve Batı’nın bu yaklaşımı, geçmişteki acılara sebep olmuştur” dedi. Sırp Cumhuriyeti’ni desteklediklerini dile getiren Magyar, “Ne olursa olsun, Sırp Cumhuriyeti halkının yanındayız. Macaristan, sadece 70 kilometre mesafede ve bu ülkeye bir zarar gelirse, bu bizim de sorunumuzdur” diyerek, Macaristan’ın tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

BOSNA-HERSEK’TEN TEPKİ: BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI

Magyar’ın açıklamalarının ardından, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, Macaristan’ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı istişareler için görüşmeye çağırdı.

HAVA SAHASINDA BİR ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Tartışmaların büyüdüğü bir başka konu ise Bosna-Hersek hava sahasındaki Macar askeri uçakları oldu. Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristan’a ait bir askeri uçağın iniş iznini reddettiğini açıkladı. Helez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Dodik’e verdiği desteğin bölgedeki siyasi gerilimleri artırdığını belirtti ve Macar uçağının bölgeye inişinin siyasi bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

DODİK’İN MAHKEME KARARI VE SONUCU

Sırp lider Milorad Dodik, Bosna-Hersek’in anayasal düzenine karşı hareket ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta bir yıl hapis cezası ve 6 yıl süreyle Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezasına çarptırıldı. Bu karar sonrası Bosna-Hersek’teki siyasi gerginlik daha da arttı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dodik’e karşı başlatılan süreci bir siyasi cadı avı olarak nitelendirerek, Bosna-Hersek yönetiminin kararını “adaletsiz” bulduklarını dile getirdi.

SIRP CUMHURİYETİ’NDEN YENİ YASAKLAR

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, Bosna-Hersek Mahkemesi, Savcılığı ve SIPA gibi devlet kurumlarına faaliyet yasağı getirdi. 27 Şubat’ta alınan bu karar, Sırp Cumhuriyeti sınırları içindeki devlet görevlilerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek bir riski barındırıyor. Bosna-Hersek’teki bu gergin atmosfer, bölgedeki siyasi istikrarı daha da tehlikeye atarken, Dodik’in siyasi geleceği ve Macaristan’ın destek açıklamaları, gelişmeleri dünya gündeminin üst sıralarına taşıdı.