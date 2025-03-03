Macaristan’dan Bosnalı Sırp Liderine Destek

SIRP CUMHURİYETİ’NDE GÖRÜŞMELER

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin idari merkezi olan Banja Luka’da Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya geldi. Dodik ile yapılan ortak basın toplantısında Magyar, ayrılıkçı açıklamalarıyla dikkati çeken Dodik’e destek sundu. Geçtiğimiz hafta yüksek mahkeme kararlarıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılan Dodik’in hedef alındığını ifade eden Magyar, “Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği” gerekçesiyle aleyhinde düzenlenen siyasi karalama kampanyasına karşı çıkıyor. Magyar, “Batı, Doğu Avrupa hakkında her zaman tarih bilgisi ve farkındalığı olmadan kararlar alıyor. Batı’nın Bosna Hersek’teki Sırplara yönelik tutumu doğru değil. Bu ülkeye düşmanmış gibi davranamaz. Sırp Cumhuriyeti ve Dodik’e düşman gibi bakamaz” dedi.

BATILI ÜLKELERİN TUTUMU

Magyar, “Sırp halkı, gururlu bir halktır ve bunu kabullenmek zorunda değildir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Batı’nın Bosna Hersek’i kendi vilayeti gibi gördüğünü söyledi ve “Ukrayna’daki korkunç savaşı destekliyor. Halihazırda da Batı’nın Balkanlar’da savaş olaylarına neden olabilecek belirli yönelimleri destekledikleri ve teşvik ettiklerine tanık oluyoruz. Burası bir vilayet değil, egemen bir devlet” diye ekledi. Macaristan’ın, tarihsel olarak dış güçlerin Bosna Hersek’teki çıkarlarını gerçekleştirmeye çalıştığı dönemlere dikkat çekerek, bunun Birinci Dünya Savaşı’nda 1 milyon Sırp’ın ölümüne yol açtığını vurguladı.

Magyar, “Tıpkı Sırbistan gibi Macaristan da Sırp Cumhuriyeti’ni destekliyor. Yanınızdayız. Ne olursa olsun sizin ve Sırp Cumhuriyeti halkının yanındayız. Macaristan, buradan sadece 70 kilometre kadar mesafede ve sizin başınıza bir şey geldiğinde bu bizi de ilgilendirir. Macaristan’ın Balkanlar’da yaşananlara seyirci kalmakla yetindiği dönem geride kaldı” dedi. Bu sözlerinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, Macaristan’ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı istişarelerde bulunmak üzere görüşmeye çağırdı. Ayrıca Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristan’dan gelen bir askeri uçağa Bosna Hersek’e iniş izni vermeyi reddettiğini bildirdi.

SİYASİ GERGİNLİK ARTARKEN

Helez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in Bosna Hersek’in anayasal düzenini tehdit eden açıklamalarına dikkat çekerek, Macar askeri uçağının inişinin siyasi bir mesaj olduğuna inandığını söyledi. Sırp lider Dodik, Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması ile kurulan OHR’nin kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle 26 Şubat’ta bir yıl hapis ve 6 yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezasına çarptırıldı. Bu karar sonrası siyasi gerginlik yükseldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dodik’e karşı bir “siyasi cadı avı” başlatıldığına dair açıklamalarda bulundu. Kararın ardından 27 Şubat’ta Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, Bosna Hersek Mahkemesi ve ilgili diğer kurumların Sırp Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermesine yasak getirdi. Bu durum, bölgede devlet görevlilerinin güvenliği konusunda endişeler doğurdu.