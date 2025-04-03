Macaristan’ın UCM’den Ayrılma Kararına Tepki

NETANYAHU’NUN MACARİSTAN ZİYARETİ VE TUTUKLAMA KARARI

Uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze’de her türlü silahı kullanarak masum insanlara saldıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak Netanyahu, Gazze’de 45 masum insanın öldürülmesi talimatını vermesi nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı ile karşılaştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü de Netanyahu’nun tutuklanması için sık sık çağrıda bulundu.

MACARİSTAN HÜKÜMETİ’NDEN TARTIŞMALARA YOL AÇAN KARAR

Dünya genelindeki kamuoyunun dikkati Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının Macaristan hükümeti tarafından nasıl bir tepki alacağı üzerindeyken, son dakika haberleri gelişti. Macaristan hükümeti, Netanyahu’yu tutuklamamak amacıyla UCM’den ayrılma kararı aldı. Bu durum uluslararası alanda büyük tartışmalara yol açtı ve Macaristan hükümetine çeşitli tepkiler yağdı.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ELEŞTİRİ

Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Macaristan’ın UCM’den ayrılma kararına ilişkin eleştirilerde bulundu. Baerbock, Netanyahu’nun tutuklanması konusunu gündeme getirmeden Macaristan’ın bu kararının uluslararası hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini ve küresel adaleti tehdit ettiğini vurguladı. Macaristan’ın bu kararı üzerinde duran Baerbock, “Bu, uluslararası ceza hukuku için kötü bir gün.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) net kurallarına ve Roma Statüsü’ne atıfta bulunarak, “Avrupa’da hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve bunun hukukun tüm alanları için geçerli olduğunu defalarca açıkladım.” dedi.