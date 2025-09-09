Macaristan Portekiz Maçı EXXEN’de İzlenir

CANLI YAYIN İÇİN YERLER

Macaristan ve Portekiz arasındaki büyük maç için canlı yayın araştırması yapanlar, doğru adrestesiniz. İzleyiciler, heyecan dolu anları canlı olarak takip etmek için gerekli bilgileri burada bulacaklar. Macaristan Portekiz maçını canlı izlemek isteyenler için rehber niteliğinde detaylar sunuyoruz.

MAÇI HANGİ PLATFORMDA İZLEYEBİLİRSİNİZ

Macaristan Portekiz maçını EXXEN platformu üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Ancak, bu platformdan yararlanmak için öncelikle EXXEN’in kullanıcısı olmanız gerekiyor. Maçın tüm heyecanını yaşamak için platforma kaydolmanız şart.

MAÇIN ZAMANI VE MEKANI

Maç bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma, Budapeşte’de bulunan Puskás Aréna Stadyumu’nda gerçekleşecek. Heyecan dolu dakikaların ekran başında yaşanacağı bu önemli maç için hazırlık yapmayı unutmayın. Keyifli seyirler!