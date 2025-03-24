Macaristan Teknik Direktörü Rossi’den Türkiye’ye Övgü

A MİLLİ TAKIM TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİ

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan’ı 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı, tarihindeki ilk A Ligi yükselişini gerçekleştirdi. Maç sonrası açıklama yapan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, A Milli Takımımız hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Rossi, “Konsantrasyonumuz hiç yoktu, bu kabul edilemez. Yenilgiyi hak ettik” diyerek mağlubiyeti kabullendi.

Rossi, “Aramızda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Dört defansla oynadık, teknik direktör olarak her sorumluluğu alıyorum. B Ligi’ne düşmemek için elimizden geleni yaptık” dedi. İşlerin planladıkları gibi gitmediğini ifade eden Rossi, “Maalesef bazı oyuncularımızı oynatamadık. İstanbul’da da aynı sorunları yaşadık. Bu şartlarda Türkiye’ye iki kez yenildik” diye ekledi.

Türk Milli Takımı’na yönelik de övgülerde bulunan Rossi, “Eleştiri yaparken rakibimizin gücü ve yeteneğine de bakın. Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. En üst düzey takımlardan biri ve çok iyi bir kaliteye sahip” dedi. Rossi, Türk takımının oyuncularının yanı sıra teknik direktörünün de kalitesine vurgu yaptı.

Bir gazetecinin Avrupa Şampiyonası’na yedek bilet alma konusundaki sorusuna Rossi, “Evet, UEFA Uluslar Ligi de çok önemli, yedek bir bilet anlamı taşıyor” yanıtını verdi. Bu turnuvanın bazıları için ilk başta önemsiz görünse de kaybedilen maçla birlikte önem kazandığını belirterek, “B Ligi’nde karşılaşacağımız takımlar A Ligi’ndekiler kadar güçlü olmayacak ama bizim için bu performansımıza bağlı bir durum” diyerek sözlerini sonlandırdı.