Macaristan Türkiye Maç Kadroları Açıklandı

ALMANYA HAKEMİ MAÇTA GÖREV ALIYOR

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Kendisine yardımcılık yapacak isimler ise Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olarak belirlendi.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan’a konuk olurken, iki takımın ilk 11’leri belli oldu. Milli takım, İstanbul’da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak Macaristan karşısında A Ligi’ne yükselmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet durumunda UEFA Uluslar A Ligi’nde yer alacak. Macaristan, normal sürede iki farklı üstünlük sağlarsa uzatma bölümüne gidilecek. Uzatma sürelerinin ardından iki farkın değişmemesi durumunda ise seri penaltı atışları yapılacak. Ev sahibi ekip, turu geçmek için normal sürede üç ve üzeri farkla galip gelmek zorunda.

CEZALAR VE DÖNÜŞLER

A Milli Takım’da kart cezası sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta forma giyebilecek. Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kart nedeniyle ceza aldı ve rövanşta oynayamayacak. İlk maçta sakatlanan Kaan Ayhan’ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

SAKAT KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım’da Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İki futbolcu, kamp boyunca bireysel çalışmalara devam etti fakat tedavilerinin Macaristan maçı öncesine yetişmeyeceği tespit edildi. Ayrıca, İtalya’nın Palermo ekibinde görev alan Rayyan Baniya, aday kadroya dahil edildi.

Aday kadro

A Milli Takım’ın Macaristan maçı için belirlediği aday kadro şu şekilde:

– **Kaleciler:** Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

– **Defans:** Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

– **Orta Saha:** Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

– **Forvet:** Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

TÜRKİYE-MACARİSTAN İLİŞKİSİ

Türkiye ile Macaristan, toplamda 17. kez karşı karşıya geliyor. A Milli takımlar arasında oynanan 16 maçta 9’u resmi, 7’si ise özel olarak kaydedildi. Bu maçlarda Macaristan, galibiyet sayısında öne geçerken, Türkiye 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Türkiye, toplamda 18 gol atarken, Macaristan bu süreçte 30 gol kaydetti.