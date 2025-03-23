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Macaristan Türkiye Maçı Canlı Yayın Bilgileri

MAÇ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Macaristan Türkiye maçı canlı yayın ile izleyiciyle buluşuyor. Bu heyecanın tadını ekran başında paylaşmak isteyenler, “Macaristan Türkiye maçı canlı izle” araştırması yapıyor. Macaristan Türkiye maçının canlı yayını nereden ve nasıl izlenir, merak konusu. Ayrıca, “Macaristan Türkiye maç özeti ve golleri” konusunda da bilgiler araştırılıyor. Macaristan Türkiye karşılaşmasının özeti, hangi gollerin atıldığı ve maçın sonucunun ne olduğu gibi detayları öğrenmek isteyenler için gerekli bilgilere ulaşmak mümkün.

MAÇIN DETAYLARI

Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maç, Budapest’daki Puskás Aréna Stadyumu’nda gerçekleşecek. İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi’ne yükselmek için avantajlı bir konumda sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, her tür galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet halinde UEFA Uluslar A Ligi’nde yer alacak.

Sakatlık ve Cezalar

Macaristan’daki maçta, ev sahibi ekibin 90 dakikanın sonunda iki farklı galibiyeti olması durumunda uzatma bölümüne geçilecek. 15 dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde serbest penaltı atışları ile tur atlayan taraf belirlenecek. Türkiye’nin normal sürede turu geçmesi için ev sahibi takımın üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekecek. A Milli Futbol Takımı’nda Arda Güler ve Merih Demiral döndü, Orkun Kökçü ise cezalı. Maç günü Kaan Ayhan’ın durumu da netlik kazanacak. Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı, bu oyuncular tedavi süreçlerini tamamlayamayacak.

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