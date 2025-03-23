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Macaristan Türkiye Maçı Canlı Yayın Bilgileri

MAÇIN CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Macaristan Türkiye maçı heyecanını canlı yayın ile izlemek isteyen futbolseverler, araştırmalara başladı. Maçın canlı yayın bilgilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MAÇIN ZAMANI VE MEKANI

Macaristan ile Türkiye’nin karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi maçı, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Bu etkileyici karşılaşma, Budapest’ta bulunan Puskás Aréna Stadyumu’nda düzenlenecek. Maçı TV8, CBC Sport ve Exxen üzerinden canlı olarak izlemek mümkün olacak. İyi seyirler dileriz!

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