Macaristan Türkiye Maçı Canlı Yayında!

MAÇIN CANLI YAYINI VE İZLEME DETAYLARI

Macaristan Türkiye maçı heyecanı ekranlara geliyor! Bu maçı canlı izlemek isteyenler, Macaristan Türkiye maçı canlı izle araştırması yapıyor. Macaristan Türkiye maçı hangi kanallardan ve nasıl izleniyor sorusu merak ediliyor. Şu anda Macaristan Türkiye maçı bitti mi, skor ne gibi sorular gündemde! İstanbul’daki ilk maçta milli takım 3-1 galip geldi ve Macaristan karşısında A Ligi’ne yükselmek için avantaj elde etti. Ay-yıldızlı ekip, galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde UEFA Uluslar A Ligi’ne adını yazdıracak. Eğer Macaristan, normal süre sonunda iki farklı üstünlük sağlarsa, uzatmalara geçilecek. 15’er dakikalık uzatma sürelerinde de iki fark aynı kalırsa, seri penaltı atışları tura geçen takımı belirleyecek.

MYSQL MAÇ KADROSU VE OYUNCU GÜNCELLEMELERİ

Macaristan ile oynanacak bu önemli karşılaşmada A Milli Futbol Takımında bazı oyuncuların durumu netleşti. Kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta forma giyebilecek. Ancak Orkun Kökçü, ilk karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadelede yer alamayacak. Macaristan ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan’ın durumu ise maç günü kesinleşecek. Ayrıca, Mert Günok ve Yunus Akgün’ün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Bu iki futbolcunun tedavi süreçlerinin rövanş maçına yetişmeyeceği belirlendi.

MAÇIN CANLI YAYIN KANALLARI VE BAŞLANGIÇ SAATİ

Macaristan Türkiye maçını izlemek için, haberimizin detaylarında yer alan canlı yayın bilgilerine göz atabilirsiniz. Maç, TV8, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve Budapeşte’deki Puskás Aréna Stadyumu’nda gerçekleşecek. Şu ana kadar Macaristan Türkiye maçı sona ermedi, anlık gelişmeleri takip etmeye devam edin. İyi seyirler!