Karşılaşmada hakem Felix Zwayer görev alacak. Almanya Futbol Federasyonundan olan Zwayer’in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan’a konuk olacak. İşte ilk 11:

İKİNCİ MAÇTA AVANTAJLI DURUMDA OLACAKLAR

İstanbul’da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi’ne yükselebilmek için avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, galibiyet, beraberlik veya tek farklı mağlubiyette UEFA Uluslar A Ligi’ne adını yazdırma şansına sahip. Macaristan’da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda uzatma bölümüne geçilecek. 15’er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçebilmesi için ise üç ve üzeri farkla kazanması gerekiyor.

SAKATLIK VE CEZALAR TAKIMI ETKİLİYOR

A Milli Futbol Takımı’nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. Ancak Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, rövanşta sahada olamayacak. Ayrıca, Macaristan ile yapılan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan’ın durumu, maç günü belirginleşecek. Takımda Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Kamp boyunca bireysel çalışmalarını sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün’ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.