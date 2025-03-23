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Macaristan Türkiye Maçı Yayın Bilgileri

CANLI YAYIN İLE MAÇI İZLEME İMKANI

Macaristan ve Türkiye arasındaki mücadeleyi ekran başında takip etmek isteyenler, canlı yayın fırsatlarından faydalanmak için araştırma yapıyor. Macaristan Türkiye maçıyla ilgili gelişmeleri detaylandıran haberimiz sayesinde, heyecan dolu anları kaçırmadan izleme şansı elde edebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.

MAÇIN YAYIN KANALLARI

Macaristan ile Türkiye’nin karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Maç, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Macaristan ve Türkiye takımları, Puskás Aréna Stadyumu’nda bir araya gelecek ve seyirciler bu mücadelede büyük heyecan yaşayacak.

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