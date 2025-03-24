Macaristan-Türkiye Maçında Arda-Szoboszlai Gerginliği

MAÇIN TEKRARI VE TARTIŞMA

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan’ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşma boyunca yaşanan gergin anlar, maç sonrasında da devam etti. Özellikle Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında geçen tartışma, dikkat çekti.

SOYUNMA ODASINA TAŞINDI

Arda’nın “sus” işareti yaptığı Dominik Szoboszlai, maç sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak milli futbolcuya gönderme yaptı. Szoboszlai, bir Macar haber sitesinin Arda Güler’in o anını gösteren fotoğrafını yorumlayarak “1088” şeklinde bir ifade kullandı. Bu durum, Arda’nın bu sezon Real Madrid’de 1088 dakika forma giymiş olmasına vurgu yaparak, Macar futbolcunun Arda’nın az süre almalarına atıfta bulunduğunu ortaya koyuyor.