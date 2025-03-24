Macaristan, Türkiye’ye 3-0 Mağlup Oldu

MACAR BASININDAKİ MANŞETLER

A Milli Takım’ın Macaristan’ı 3-0 yenerek UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselmesi, Macar basınında geniş bir şekilde yer buldu. Macaristan basınında öne çıkan başlıklar ise dikkat çekici.

KAYBEDİLEN UYGULAMALAR

444: Macaristan Milli Futbol Takımı, rövanş maçında kaybederek Milletler Ligi A Grubu’ndan elendi. Bu durumu, “Bu çok büyük bir trajedi değil ancak Euro 2028’e katılmayı biraz daha zorlaştıracak” şeklinde değerlendirdi. Ayrıca, “Doğrudan katılma hakkı elde edemeseydik A Ligi’nden büyük ihtimalle katılacaktık” ifadesi de kullanıldı.

ŞOK SONUÇLARIN ETKİSİ

M4 SPORT: “Türkler, Macar Milli Takımını üç dakikada şok etti, Milletler Ligi B Grubu’nda devam ediyoruz.” ifadesi ile olayın şok ediciliğine vurgu yapıldı. Macaristan Milli Futbol Takımı, Milletler Ligi A Grubu elemelerinde Türkiye’ye 3-0 yenilerek, toplamda 6-1’lik skorla B Grubu’na düştü.

TARİHİ YENİLGİLER

Blikk: “Başarı elde edilemedi: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye’ye yenildi.” ifadesiyle takımın durumu gözler önüne serildi. Magyat Nemzet, “Türkler, Marco Rossi’nin takımını Puskas’ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı.” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

UMUT HİÇ TERCİH EDİLMEDİ

Mandiner: “İyi bir başlangıç yapmamıza rağmen İstanbul’dan sonra Budapeşte’de Türklere karşı üç golle kaybettik ve Uluslar B Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz.” açıklamasıyla takımın başarısızlığına dikkat çekildi. Index ise “Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kabusa dönüştü” ifadeleri ile takıma yönelik bir eleştiri sundu.

YENİLİĞE VEDA

HVG: “Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Milletler Ligi’nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti.” diyerek takımın durumu özetlendi. Nemzeti Sport ise, “Türklere yine yenildik: Uluslar Ligi’nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi” açıklamasıyla durumu ele aldı. Oyun içindeki kritik anları da “Önce Kerem Aktürkoğlu’nun pasında Attila Fiola’nın İsmail Yüksek’i düşürmesiyle konuk takım penaltı kazandı, ardından Hakan Çalhanoğlu acımasız bir cellat oldu” sözleri ile detaylandırdı.

Tüm bu başlıklar, Macaristan Milli Takımı’nın durumu ve karşılaştığı zorluklar hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.