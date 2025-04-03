Macaristan, UCM’den Çekildiğini Açıkladı

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) çekilme kararını duyururken, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin artık siyasi bir mahkemeye dönüştüğüne inanıyoruz” dedi. Gazze’de insanlığa karşı işlenen suçlar sebebiyle UCM’nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığını dile getirirken, Orban, Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Orban, UCM’yi taraf tutmakla suçlayarak, bu durumun mahkemenin politizasyonuna neden olduğunu savundu.

KATILIMCILARA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Orban, “Mahkeme, artık hukukun üstünlüğüne dayanan bir mahkeme değil, tarafsız olmayan siyasi bir mahkeme haline geldi” diyerek, UCM’nin İsrail ile ilgili kararlarının bu iddiaları doğruladığını ifade etti. Macaristan, “demokrasiyi önemseyen herhangi bir ülkenin siyasi saiklerle hareket eden uluslararası bir mahkemede yer alamayacağına inanıyoruz” dedi. Ayrıca, Orban, Macaristan’ı Avrupa’da “Yahudi-Hristiyan değerlerinin sarsılmaz savunucusu” olarak tanımlarken, ülkesinin Avrupa’nın en büyük üçüncü Yahudi nüfusuna ev sahipliği yaptığını vurguladı.

NETANYAHU’DAN TEŞEKKÜR

Netanyahu ise, Orban’dan sonra yaptığı konuşmada, Gazze’de savaş suçu işlediği iddialarını reddetti ve Macaristan’ın UCM’den çekilme kararını övdü. “UCM konusunda cesur ve ilkeli bir pozisyon benimsediniz. Teşekkürler Viktor” diye belirten Netanyahu, UCM’yi yozlaşmış bir örgüt olarak nitelendirerek, İsrail’i haksız yere hedef almakla suçladı. Macaristan, UCM’den çekilen ilk Avrupa Birliği üyesi olurken, Netanyahu da diğer ülkelerin de aynı yolu izleyeceğini umut ettiğini dile getirdi.

TEPKİLER VE ULUSLARARASI REAKSİYON

Ekim 2023 itibarıyla Gazze’de 50 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesi, çeşitli insanlık suçlarının faillerinden biri olarak gösterilen Netanyahu’nun askeri törenle karşılanması, farklı çevrelerden ciddi tepkilere sebep oldu. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Macaristan’ın bu süreçten sonra hala Netanyahu’yu tutuklama yükümlüğünde olduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise “Bugün, uluslararası ceza hukuku açısından kötü bir gün” diyerek, hukukun üstünlüğünün önemine dikkat çekti. İnsan Hakları İzleme Örgütü Uluslararası Adalet Programı Direktörü Liz Evenson de, “Macaristan’ın UCM dahilindeki yükümlülüklerini ihlal ederek Netanyahu’nun ziyaretine izin vermesi, Orban’ın hukukun üstünlüğüne yönelik son darbesi oluyor” ifadelerini kullandı.