Macaristan UCM’den Çekilme Kararı Aldı

MACARISTAN’IN UCM’DEN ÇEKİLME PROSEDÜRÜ

Bugün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul eden Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) ayrılma sürecini başlattığını duyurdu. Macaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas, “Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çıkıyor. Hükümet, anayasal ve uluslararası yasal çerçeveye uygun olarak Perşembe günü çekilme prosedürünü başlatmıştır.” şeklinde açıklama yaptı.

UCM’DEN YAKALAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’de yaşanan soykırım nedeniyle Netanyahu hakkında bir yakalama kararı çıkarmıştı. Macaristan hükümeti, Netanyahu’nun ülkelerine geldiği gün, bu karara uymayacağını belirtmişti. Bu bağlamda, Netanyahu’nun uluslararası yakalama kararı bulunmasına rağmen 4 günlük ziyaret için gece saatlerinde Macaristan’a iniş yaptığı gözlemlendi.