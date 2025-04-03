Dünya

Macaristan UCM’den Çekilme Kararı Aldı

macaristan-ucm-den-cekilme-karari-aldi

MACARISTAN’IN UCM’DEN ÇEKİLME PROSEDÜRÜ

Bugün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul eden Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) ayrılma sürecini başlattığını duyurdu. Macaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas, “Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çıkıyor. Hükümet, anayasal ve uluslararası yasal çerçeveye uygun olarak Perşembe günü çekilme prosedürünü başlatmıştır.” şeklinde açıklama yaptı.

UCM’DEN YAKALAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’de yaşanan soykırım nedeniyle Netanyahu hakkında bir yakalama kararı çıkarmıştı. Macaristan hükümeti, Netanyahu’nun ülkelerine geldiği gün, bu karara uymayacağını belirtmişti. Bu bağlamda, Netanyahu’nun uluslararası yakalama kararı bulunmasına rağmen 4 günlük ziyaret için gece saatlerinde Macaristan’a iniş yaptığı gözlemlendi.

ÖNEMLİ

Gündem

CHP’nin Boykot Çağrısında 10 Gözaltı

İstanbul'da İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'nin boykot çağrısına bağlı olarak 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 10 kişi gözaltına alındı.
Dünya

Netanyahu Avrupa’da: UCM Kararına Rağmen

İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası tutuklama emri bulunmasına rağmen Macaristan'a seyahat etti. Bu durum uluslararası siyasette tartışmalara yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.