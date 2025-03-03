Macaristan ve Bosna Hersek Arasında Gerginlik Artıyor

BOSNA HERSEK’TE SİYASİ GERGİNLİK ARTARKEN MACARİSTAN DESTEK VERİYOR

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti’nin merkezi olan Banja Luka’da Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya geldi. Dodik ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Magyar, ayrılıkçı açıklamalarıyla gündeme oturan Dodik’e destek sağladı. Macaristan ile Bosna Hersek arasındaki mevcut durum, “Batı’nın Bosna Hersek’teki Sırplara yönelik tutumu doğru değil” ifadesiyle dikkat çekti.

BATI’NIN TUTUMUNA TEPKİ

Magyar, Sırp lider Dodik’in, Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin kararlarına saygı göstermediği suçlamasıyla mahkum edilmesi sonrası yürütülen siyasi linç kampanyasına dikkat çekerek, “Batı, Doğu Avrupa hakkında her zaman tarih bilgisi ve farkındalığı olmadan kararlar alıyor” dedi. Bu tutumun Bosna Hersek’e düşmanlık olarak yansıdığını söyleyen Magyar, “Sırp halkı, gururlu bir halktır ve bunu kabullenmek zorunda değildir” şeklinde konuştu.

MACARİSTAN’IN BALKANLARDIKİ ROLÜ

Magyar, “Burada egemen bir devlet var; Bosna Hersek, dış güçlerin çıkarları için geçmişte ciddi sorunlar yaşamıştır” diyerek tarihsel bir benzetme yaptı. Macaristan’ın Sırp Cumhuriyeti ve Sırp lider Dodik’i desteklediğini belirten Magyar, “Macaristan, buradan sadece 70 kilometre kadar mesafede ve sizin başınıza bir şey geldiğinde bu bizi de ilgilendirir” diyerek desteklerini vurguladı.

BOSNA HERSEK YETKİLİLERİNDEN TEPKİ

Bu açıklamaların ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, Macaristan’ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı acil istişareler için çağırdı. Ayrıca, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristan’dan gelen bir askeri uçağa iniş izni vermeyi reddetti. Helez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Dodik’e destek veren açıklamalarının bu gergin dönemde siyasi bir mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

SİYASİ TIRMANIŞ VE YASAKLAR

Sırp lider Dodik’in, Bosna Hersek’teki savaşın sona ermesini sağlayan Dayton Barış Antlaşması çerçevesinde getirilen Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması, ülkede siyasi gerilimi artırdı. Ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dodik’in aleyhine bir “siyasi cadı avı” başlatıldığına dair açıklamalar yaptı. Mahkeme kararının hemen ardından Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, birçok devlet kurumunun Sırp Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermesi yasaklandı. Bu durum, Sırp Cumhuriyeti’nde güvenlik endişelerine yol açtı.