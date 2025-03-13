MACFit, Polonyalı Şirkete Satılıyor

MACFIT’İN SATIŞI POLONYA’YA GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye’nin önde gelen spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit, Ali Sabancı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü ESAS Holding’ten, Polonyalı Benefit Systems şirketine satılıyor. Satışın bedeli 420 milyon dolar olarak belirleniyor. Bu tutarın, yıllık yüzde 7’lik bir artışla güncelleneceği bildiriliyor. Satış sürecinin tamamlanma aşamasına kadar, bu oran üzerinden yeniden hesaplamaların gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Satışın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu’ndan onay alınması gerekiyor. Türkiye’de 121 fitness salonu ile hizmet veren MACFit, 350 bin aktif üyesinin yanı sıra 1,4 milyon dijital üye sayısına sahip. Bu bilgiler, şirketin geniş bir üye tabanına sahip olduğunu gösteriyor.