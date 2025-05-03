Maçın Önemi Gözler Önünde Belirgin

İLHAN PALUT’TAN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Puan tablosu ortada, kalan maç sayısı ortada. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu maç öncesi söylememe gerek yok. Maça teknik ve taktik olarak hazırlanırken, psikolojik baskıyı da bir kenara bırakamıyorsunuz. Bu baskı, tesis içerisinde oyuncularımızda, biz de insanız ve bu durum zorlayıcı bir etken oluyor. Bugün önemli olan; istekli, arzulu, kazanmaya inançlı bir takım görüntüsüyle sahada yer almaktı. Hatasıyla sevabıyla, maçın ilk düdüğünden sonuna kadar bu azmi gördüm. Çok pozisyona girdik. İkinci yarı tempo daha da arttı. Ofsayttan dönen pozisyonlar oldu. Sonuç olarak 2-0’lık galibiyet. Burada disiplini korumak, kırılmamak, gol yememek çok önemliydi. Taraftar baskısı normal olarak artardı, oyuncuların üzerindeki baskı, sorumluluk alma hissi geriye giderdi. Bir şekilde maçı 2-0 kazandık. Dediğim gibi hatalar yaptık mı? Yaptık. Ama inancı, arzuyu, kazanma isteğini, bulunduğumuz durumdan sıyrılma azmini ben oyuncularımda gördüm. Bu önemliydi, onları tebrik ediyorum.” dedi.

GALİBİYETİ TARAFTARA BORÇLUYUZ

Bu sezon taraftarları üzdüklerini belirten Palut, “Taraftarımızı bu sene üzdük, az sevindirdik. En azından bugün güzel bir galibiyet oldu. Ligin geri kalan periyodu için çok küçük bir adım attık. Yarış tüm hızıyla devam ediyor. İlk antrenmandan itibaren çok büyük bir ciddiyetle diğer maçımızın hazırlıklarına başlayıp, gerekli puanları alıp, bu durumdan sıyrılmamız gerekiyor. Bu ligin üst sıralarına oynamaya benzemiyor. Avrupa’ya gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz heyecanına, bazen kaygısına benzemiyor. Bu çok farklı bir his. Onun için gerekli puanları toplayıp bu strese inşallah bir son vermek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

SELÇUK İNAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan ise geçişten yedikleri golle maçı kaybettiklerini belirtti. İnan, “Çaykur Rizespor özellikle yan atışlarda geçişlerde güçlü bir takım. Nitekim hem duran toplarda yandan ortalarda hem de geçişlerde zorluk yaşattılar. Oyunun ikinci yarısında iki takımda maçı kazanmak için çok mücadele etti ama oyunun kontrolünü kaybetti diyebilirim. Geçişe döndü bir ara oyun. Çaykur Rizespor’da çok geçiş yakaladı, biz de yakaladık. Nihayetinde biz faul beklerken yine bir geçişten yediğimiz golle maçı kaybettik. Bugün her iki taraf maçı kazanmak için mücadele etti ama kazanan taraf Çaykur Rizespor oldu. Tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.