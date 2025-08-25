Maçın Yayın Bilgileri Belirlendi

MAÇIN YAYIN DETAYLARI BELİRLENDİ

Büyük bir heyecan yaşanması beklenen bu önemli maçın yayın bilgileri netleşti. Taraftarlar arasında en çok merak edilen konulardan biri “Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, canlı izlenebilecek mi?” sorusu oldu. Newcastle ile Liverpool arasındaki karşılaşma, Bein Sports 3 ve Idman TV üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

İZLEME KANALLARI VE TARİHİ

Bein Sports 3; Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet ortamında şifreli yayınla futbolseverlere ulaşacak. Maç, 25 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek ve mücadele saat 22:00’de başlayacak.

MAÇ YERİ VE DURUM

Newcastle ile Liverpool arasındaki bu karşılaşma henüz başlamadı. Bu nedenle maçın skoru şu an için mevcut değil. İki takım, İngiltere Premier Lig mücadelesinde Newcastle’ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yeri ise Newcastle’da bulunan St. James Park Stadyumu olacak.