Maçın Yıldızına 4 Koli Yumurta

BRYNE’DEN UNUTULMAZ BİR ÖDÜL

Norveçli yıldız golcü Erling Haaland’ın kariyer başlangıcını yaptığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt’e karşı oynanan ve 1-0 kaybettikleri karşılaşmada, maçın oyuncusu seçilen kaleci Jan de Boer’i 4 koli yumurta ile ödüllendirdi. Dün gerçekleştirilen bu mücadelede, de Boer, kritik bir penaltı kurtarışı ve genel performansı sayesinde bu özel ödüle layık görüldü.

YEREL TARIM BAĞLARI

Kulübün bu yumurta ödülü tercihi, yerel tarım ve hayvancılıkla olan ilişkilerinden doğuyor. Taraftarlar, Bryne’nin çiftçilikle olan bağlantıları nedeniyle, VIP bilet hizmeti kapsamında maçları saha kenarındaki traktör kepçesi üstünden izleyebiliyor.

GELECEK HAFTA YENİ ÖDÜL

Kulüp, bir sonraki maçta da maçın oyuncusunu yerel süt ile ödüllendirmeyi planlıyor. Bryne Futbol Kulübü, bu tür özgün ödüllerle hem oyuncularını teşvik ediyor hem de yerel ürünleri destekleme misyonunu sürdürüyor.