Macron, 26 Ülkenin Taahhüdünü Açıkladı

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU ZİRVESİ

Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu’na bağlı 26 ülkenin ateşkes çerçevesinde Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma sözü verdiğini duyurdu. Fransa ve İngiltere’nin eş başkanlığında hibrit formatta gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Macron, toplantı sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda bir görüşme yaptı.

MACRON’UN AÇIKLAMALARI

Görüşmenin ardından Paris’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın yanında olduğunu ifade etti. Macron, “Rusya, 2022’de savaşı seçen tek ülkeydi, tıpkı 2008’de Gürcistan’da ve 2014’te Kırım ile Donbas’ta yaptığı gibi. Rusya, bugün savaşı sürdürmeyi ve bazı ortaklarının üstü kapalı onayı ile bunu artırmayı seçen tek ülke” şeklinde konuştu.

Ateşkes VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Trump’ın koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini belirten Macron, Rusya’nın düzenli olarak bahane ürettiğini ve savaşı sürdürme isteğini ifade etti. Macron, tüm barış görüşmelerinin ancak Ukrayna için sağlam güvenlik garantileri verilmesi durumunda mümkün olacağını belirtti. Ayrıca, ateşkes çerçevesinde Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu duyuran Macron, bu gücün Rusya’ya karşı bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini vurguladı.