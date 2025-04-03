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Macron: ABD’nin Vergileri Dayanaksız ve Acımasız

MACRON’UN GÜMRÜK VERGİLERİNE TEPKİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği için belirlediği gümrük vergilerini “acımasız ve dayanaksız” olarak değerlendirdi. Macron, “ABD’liler dünden daha zayıf ve daha fakir hale gelecek” diyerek, bu durumun sadece ABD ekonomisine değil, uluslararası ticarete de olumsuz etkiler yapacağını belirtti.

AVRUPA’NIN KARŞI CEVABI

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’ın gümrük vergileri sonrasında Fransız sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Macron, bu vergi artırımlarının Avrupa ekonomisi üzerinde “kitlesel bir etki” yaratacağını ifade etti. “Bir şey kesin, dün gece alınan bu kararla ABD ekonomisi ve ABD’liler dünden daha zayıf ve daha fakir hale gelecek” diye konuştu.

HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Macron, Avrupa’nın söz konusu vergilere karşılık vermesi gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin bu “karşılıklı gümrük vergilerine” verilecek yanıtın, daha önceki çelik ve alüminyum misillemelerinden çok daha “kitlesel” olacağını belirtti. “Bu adımlar, Avrupa’nın birliğini ve ekonomik direncini test ediyor. Ancak hazırlıklıyız. Sektör bazında organize olarak haklarımızı koruyacağız” dedi. Toplantının gündemindeki gümrük vergilerinin detaylarını paylaşan Macron, ABD’nin yeni gümrük vergileri dahilinde en yüksek oranların Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46 olarak uygulanacağını da kaydetti. Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Türkiye’ye ise yüzde 10 gümrük vergisi getirileceği bilgisi verildi.

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