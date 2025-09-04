Macron Açıkladı: 26 Ülke, Ukrayna’ya Taahhüt Etti

MACRON’UN UKRAYNA’YA GÜVENCE GÜÇLERİ TAHAHÜDÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya ateşkes çerçevesinde güvence güçleri göndermeyi taahhüt ettiğini açıkladı. Macron’un, Fransa ve İngiltere’nin eş başkanlığında hibrit formatta düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Zirvenin ardından, Macron Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerin ardından Paris’te bir basın toplantısı düzenleyen Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ile Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın tarafı olduğunun altını çizdi.

RUSYA’NIN SAVAŞ SEÇEN TEK ÜLKE OLDUĞU VURGUSU

Macron, “Rusya, 2022’de savaşı seçen tek ülkeydi, tıpkı 2008’de Gürcistan’da ve 2014’te Kırım ve Donbas’ta yaptığı gibi. Rusya, bugün savaşa devam etmeyi ve hatta bazen birçok ortağın üstü kapalı onayıyla bunu yoğunlaştırmayı seçen tek ülke” ifadesini kullandı. Öte yandan, Trump’ın koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini belirten Macron, Ukrayna’nın savaş tercihinde bulunmadığını vurguladı.

RUSYA’NIN OYALAMA TAKTİKLERİ

Fransız Cumhurbaşkanı, Rusya’nın sürekli bahaneler ürettiğini, oyalama taktikleri uyguladığını vurgulayarak, “Zaman kazanmaya çalışıyor ve savaş arzusunda” ifadelerini kullandı. Ölenlerin net sayısını bilmemelerine karşın Macron, “Ancak Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 1’inden azını elde etmek için kendi cephesinde 1 milyondan fazla asker kaybetti. Bunlar öldürüldü veya yaralandı” dedi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ ŞARTLAR

Macron, barış görüşmelerinde Rusya’nın Ukrayna ordusuna ağır kayıplar verdirdiği bir bölgeden çekilmesini istemesini “ahlaksız, hukuka aykırı ve imkansız bir teklif” olarak tanımladı. Ayrıca, görüşmelerin yalnızca ateşkes veya barış anlaşmasıyla değil, aynı zamanda Türkiye için güçlü güvenlik garantileri sağlanması durumunda mümkün olacağını savundu.

GÜVENCE GÜÇLERİNİN RUSYA KARŞISIYLA İLGİSİ

Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma veya “karada, denizde veya havada” bulunma taahhüdünde bulunduğunu açıklayarak, bu güçlerin Rusya’ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini belirtti. Ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu’nun 35 üyesinin Ukrayna’ya barış ve güvenlik garantileri sağlama konusundaki askeri ve siyasi katkılarını netleştirdiğini ifade etti. Müzakerelerde Ukrayna ordusunun kapasitesi açısından herhangi bir sınırlama olmamasını hedeflediklerini de kaydetti.