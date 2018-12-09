Macron tarih verdi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağı açıklandı.

Fransa Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Cumartesi günü gerçekleşen protestolardan sonra hükümet harekete geçti. ‘Sarı Yelekliler’ önceki gün Fransa sokaklarında gösteri yapmış ve artan vergileri protesto etmişlerdi.

‘AÇIKLAMA GELECEK HAFTA BAŞINDA’

Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, LCI kanalına bir takım açıklamalarda bulundu. Griveaux, Macron’un yapmayı planladığı açıklamanın tam tarihi ve içeriğiyle ilgili kesin bilgi vermekten kaçındı.

Yine de açıklamanın gelecek haftanın başında yapılacağı tahmin ediliyor.