Macron: Avrupa ülkeleri silahlanmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin kendilerini savunabilmek için silahlanması gerektiğini savundu.

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Avrupa, kendini savunabilmek istiyorsa silahlanmalı” dedi.

Uluslararası güvenlik politikaları konulu Münih Güvenlik Konferansı, Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli’nde başladı.

Konferansta konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’yı savunma sanayisini güçlendirmeye çağırarak, “Avrupa, kendini savunabilmek istiyorsa, aynı zamanda kendisini silahlandırmalı ve Avrupa topraklarında üretim yapma yeteneğini hızlandırmalıdır. Ayrıca bir Avrupa Hava Savunma Konferansı başlatmak da gereklidir” dedi.

‘RUSYA YENİLMEYE MAHKUM’

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Macron, “Uzun süreli bir çatışmaya hazırız. Ukraynalıların kendilerini savunması için desteğimizi ve çabalarımızı mutlaka artırmalıyız. Aynı zamanda kendimizi barışın hazırlanmasına adamalıyız, barış şartlarını derhal hazırlamalıyız. Diyalog zamanı henüz gelmedi çünkü Rusya savaşı seçti. Sivil altyapıyı vurmayı ve savaş suçları işlemeyi seçti.