Macron’dan Eş-Şara’ya Paris Daveti

MACRON’UN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Macron, eş-Şara’yı devlet başkanlığı görevini devralması ve ülkedeki Esad rejiminden kurtuluşu nedeniyle tebrik ediyor ve Suriye’deki geçiş sürecine tam desteğini ifade ediyor. Fransız lider, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ve ülkenin büyümesine, toparlanmasına izin verilmesi yönündeki çabalara vurgu yapıyor.

SURİYE’DEKİ GÜVENLİK SORUNLARI ÜZERİNE

İki lider, Suriye’deki güvenlik sorunlarını ve bu sorunların çözümü için ortak çalışma ihtiyacını ele alıyor. Macron, Suriye’deki siyasi sürece, ülkenin birliği, bağımsızlığı ve toprak egemenliğine olan desteğini vurgulayarak, eş-Şara’yı Paris’e davet ediyor. Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ise Macron’a görüşme ve son 14 yılda Suriye halkına sağladığı destek için teşekkür ediyor.

EŞ-ŞARA’DAN GÜVENLİK KAYGILARI Açıklaması

Eş-Şara, Suriye’nin bölgenin ve dünyanın olumlu ve aktif bir parçası olacağına, ortaklarıyla güvenlik kaygılarını paylaşacağına ve Suriye’nin istikrarı, egemenliği ile toprak bütünlüğü gibi ulusal çıkarlarına odaklanacağına dikkat çekiyor. Ayrıca, Suriye halkına uygulanan ekonomik yaptırımlar ve toprak bütünlüğünün sağlanamaması gibi mevcut zorluklardan bahsediyor. Eş-Şara, yeni yönetimin Suriye halkının refahını sağlamak ve acil iyileşmeyi gerçekleştirmek için izlediği kalkınmacı ve ulusal vizyonu dile getiriyor.