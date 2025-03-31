Macron’dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

ATEŞKES ÇAĞRISI VE İNSANİ YARDIMLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması için yeniden ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi gerektiğini belirtti. Paris’te 31 Mart tarihli olarak gerçekleştirilen açıklama, Macron’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi. Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ateşkes çağrısının yanı sıra, mevcut saldırıların durdurulmasına dair fikir alışverişinde bulundu.

BARIŞ İÇİN POLİTİK ÇERÇEVE

Macron, “Arap ülkelerinin yeniden inşa planı ve iki devletli çözüm temeli üzerinden iki halka da barış ve güvenlik getirecek bir siyasi çerçeve oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca Macron, “zorla yerinden etme veya ilhak girişimlerinin bu vizyonla bağdaşmayacağını” vurgulayarak, rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in güvenliğinin garanti altına alınmasının Fransa’nın öncelikleri arasında olduğunu yineledi.

LÜBNAN SINIRINDA ATEŞKES ÇAĞRISI

Macron, İsrail’i Lübnan sınırında da ateşkese riayet etmeye davet etti ve bu çağrının “tüm taraflar için geçerli” olduğunu söyledi. Ayrıca Lübnan’ın egemenliğinin tamamen tesis edilmesi için izleme mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Macron, bunun için de İsrail’in “Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin” şart olduğunu ekledi.