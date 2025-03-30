Macron’dan Netanyahu’ya Gazze Saldırıları İçin Çağrı

FRANSA CUMHURBAŞKANI’NDAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Macron, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in güvenliği, Fransa için öncelik taşıyor. İsrail Başbakanı’na Gazze’deki saldırıları durdurma ve ateşkese geri dönme çağrısında bulundum. İnsani yardımların derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdim,” şeklinde konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇABALARI

Arap Birliği’nin Gazze’nin yeniden inşası ve iki devletli çözüm için çalışma sürecine devam edileceğini belirten Macron, “Bu, her iki halk için barış ve güvenliğin tek yoludur. Zorunlu yerinden etme veya ilhak gibi herhangi bir adım bu hedefe aykırıdır,” dedi. Macron’un açıklamaları, bölgedeki barış için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

LÜBNAN İLE İŞ BİRLİĞİ

Macron, Netanyahu’ya Lübnan ile varılan ateşkese uyulması çağrısını da yaptı. “Bu, Mavi Hat’ın her iki tarafındaki sivil halkın güvenliği için tüm taraflar için geçerlidir. Lübnan konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Lübnan’ın egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etmek için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini ve devletin silahlar üzerindeki tekelini yeniden sağlamak için destek verilmesini içeriyor,” açıklamasında bulundu.

SURİYE MESLESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Netanyahu ile Suriye meselesinin de görüşüldüğünü ifade eden Macron, “İsrail Başbakanı ile Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını ele aldık. Tüm bu öncelikli konularda İsrailli yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Doğu’nun istikrara ihtiyacı var. Tüm taraflar için bir geleceği ancak adil ve kalıcı bir barış garanti edebilir,” dedi.