Macron’dan Netanyahu’ya Gazze Saldırılarını Durdurma Çağrısı

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI VE ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durdurulması yönünde bir çağrı yaptı. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in güvenliği, Fransa için öncelik taşıyor. İsrail Başbakanı’na Gazze’deki saldırıları durdurma ve ateşkese geri dönme çağrısında bulundum. İnsani yardımların derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdim” dedi.

AÇIKLAMALAR VE PLANLAR

Macron ayrıca, Arap Birliği’nin Gazze’nin yeniden inşasına dair planlarına ve iki devletli çözüm için çalışmalara devam edileceğini belirtti. “Bu, her iki halk için barış ve güvenliğin tek yoludur. Zorunlu yerinden etme veya ilhak gibi herhangi bir adım bu hedefe aykırıdır” ifadesini kullandı. Ayrıca, Netanyahu’ya Lübnan ile varılan ateşkese sıkı şekilde uyulması çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

LÜBNAN VE SURİYE KONULARI

Lübnan’ın güvenliği için tüm taraflar açısından geçerli olduğunu vurgulayan Macron, “Lübnan konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Lübnan’ın egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etmek için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini ve devletin silahlar üzerindeki tekelini yeniden sağlamak için destek verilmesini içeriyor” dedi. Suriye konusunu da ele aldığını ifade eden Macron, “İsrail Başbakanı ile Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını ele aldık” şeklinde konuştu.

İSTİKRAR VE KOORDİNASYON

Macron, tüm bu öncelikli konularda İsrailli yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. “Orta Doğu’nun istikrara ihtiyacı var. Tüm taraflar için bir geleceği ancak adil ve kalıcı bir barış garanti edebilir” ifadeleriyle sözlerini tamamladı. – PARİS