Macron’dan Netanyahu’ya Gazze ve Ateşkes Çağrısı

GÖRÜŞMEDETAYLARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin ardından Macron, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in güvenliği, Fransa için öncelik taşıyor. İsrail Başbakanı’na Gazze’deki saldırıları durdurma ve ateşkese geri dönme çağrısında bulundum. İnsani yardımların derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdim” şeklinde açıklamada bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE ARAP BİRLİĞİ

Macron, Arap Birliği’nin Gazze’nin yeniden inşasına yönelik planı ve iki devletli çözüm için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. “Bu, her iki halk için barış ve güvenliğin tek yoludur. Zorunlu yerinden etme veya ilhak gibi herhangi bir adım bu hedefe aykırıdır” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN’LA İLGİLİ GÖRÜŞME

Netanyahu’ya Lübnan ile varılan ateşkese uyulması çağrısında bulunduğunu dile getiren Macron, “Bu, Mavi Hat’ın her iki tarafındaki sivil halkın güvenliği için tüm taraflar için geçerlidir. Lübnan konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Lübnan’ın egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etmek için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini ve devletin silahlar üzerindeki tekelini yeniden sağlamak için destek verilmesini içeriyor” dedi.

SURİYE’YLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Macron, Netanyahu ile Suriye konusunu da ele aldıklarını ifade etti. “İsrail Başbakanı ile Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını ele aldık. Tüm bu öncelikli konularda İsrailli yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Doğu’nun istikrara ihtiyacı var. Tüm taraflar için bir geleceği ancak adil ve kalıcı bir barış garanti edebilir” şeklinde konuştu.