Macron’dan Ukrayna İçin Ateşkes Teklifi

EUROPA’NIN AKTİF ROLÜ

Fransız gazetesi Le Figaro’ya konuşan Macron, Avrupa’nın Ukrayna’da tesis edilecek barışın şekillenmesinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Washington ile Moskova arasındaki potansiyel bir ateşkesin Rusya tarafından kolaylıkla ihlal edilebileceği konusunda endişelerini dile getiren Macron, “Garantisiz bir barış istemiyoruz,” diyerek kesin bir duruş sergiledi. Önerdikleri ateşkesin, Rusya’nın eylemlerini gözlemlemek ve Ukrayna’nın nefes almasını sağlamak için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

ATEŞKES VE ASKER GÖNDERME PLANI

Macron, Ukrayna’ya asker göndermeyi de ele aldı. Ancak bunun öncelikli koşulu, erişilebilir bir ateşkes sağlanması ve ardından haftalar sürecek müzakerelerle kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini belirtti. “Barış istiyoruz, ama ne pahasına olursa olsun değil,” diyen Fransız lider, güvenlik garantilerinin önemine dikkat çekti.

AVRUPA SAVUNMASINA ÇAĞRI

Macron’un mesajı yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırmaları için çağrıda bulundu. Gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 3-3,5’ini savunmaya ayırmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu, Avrupa’nın hem kendi güvenliğini hem de Ukrayna’daki barış sürecini destekleme kapasitesini artırması bakımından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

LONDRA ZİRVESİNDEN ÇIKAN KARARLAR

Dün Londra’da düzenlenen zirve, Ukrayna’ya destek ve barışın inşası için önemli kararların alındığı bir platform oldu. Katılımcı ülkeler, Ukrayna’ya askeri yardımların sürmesi, Rusya’ya ekonomik baskının artırılması ve barış görüşmelerinde Ukrayna’nın masada güçlü bir şekilde yer alması konularında görüş birliğine vardı. Zirve, Avrupa’nın bu savaşta sadece bir izleyici olmayıp, aynı zamanda oyun kurucu olma arzusunu ortaya koydu.

BARIŞA GİDEN YOL MU?

Macron ve Starmer’ın önerisi, Ukrayna’daki yıkıcı savaşın sona ermesi için bir umut kaynağı olabilir mi? Yoksa bu, sadece bir geçici mola mı olacak? Avrupa’nın barış çabaları, Rusya ve ABD arasındaki gerilimde nasıl bir rol oynayacak? Tüm bu sorular, önümüzdeki günlerde cevaplanmayı bekliyor.