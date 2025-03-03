Macron’dan Ukrayna İçin Cesur Adım

AVRUPA’NIN ROLÜNE VURGU

Fransız gazetesi Le Figaro’ya açıklamalarda bulunan Macron, Avrupa’nın Ukrayna’da elde edilecek barışın şekillenmesinde aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Washington ile Moskova arasında olası bir ateşkesin Rusya tarafından kolayca ihlal edilebileceği konusunda endişelerini dile getiren Macron, “Garantisiz bir barış istemiyoruz,” diyerek duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Önerdiği ateşkesin, Rusya’nın hareketlerini izleme ve Ukrayna’nın nefes almasını sağlama fırsatı sunduğunu ifade etti.

ATEŞKES VE ASKER GÖNDERME PLANI

Macron, Ukrayna’ya asker gönderme konusuyla ilgili de görüşlerini paylaştı. Ancak bunun için önce ulaşılabilir bir ateşkesin sağlanması gerektiğini, ardından da kalıcı barış anlaşmasının imzalanması için haftalar sürecek müzakerelere ihtiyaç olacağını vurguladı. “Barış istiyoruz, ama ne pahasına olursa olsun değil,” diyen Fransız lider, güvenlik garantilerinin kritik öneme sahip olduğunu da belirtti.

SAVUNMA HARCAMALARINA ÇAĞRI

Macron’un mesajı sadece Ukrayna’ya yönelik değil, Avrupa ülkelerini de kapsıyor. Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini hatırlatan lider, gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 3-3,5’ini savunmaya ayırmaları gerektiğini ifade etti. Bu durum, Avrupa’nın kendi güvenliğini sağlama ve Ukrayna’daki barış sürecine destek verme kapasitesini artırması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

LONDRA ZİRVESİNİN SONUÇLARI

Dün Londra’da gerçekleştirilen zirve, Ukrayna’ya destek ve barışın inşasına yönelik önemli kararlar aldı. Katılımcı ülkeler, Ukrayna’ya askeri yardımların devamı, Rusya’ya ekonomik baskının artırılması ve barış görüşmelerinde Ukrayna’nın güçlü bir şekilde yer alması konusunda ortak bir görüşe vardı. Zirve, Avrupa’nın bu savaşta sadece seyirci değil, oyun kurucu olma kararlılığını gösterdi.

UMUT MU, GEÇİCİ MOLA MI?

Macron ve Starmer’ın önerisi, Ukrayna’daki yıkıcı savaşın sona ermesi için bir umut ışığı yaratacak mı, yoksa bu sadece geçici bir mola mı olacak? Avrupa’nın barış çabaları, Rusya ve ABD arasındaki gerilimde nasıl bir etki yaratacak? Tüm bu sorular, önümüzdeki günlerde yanıt bulmayı bekliyor.