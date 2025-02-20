Macron’dan Ukrayna İçin Yeni Değerlendirme

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON GELİŞMELER

İki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak önemli adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi olumlu bir atmosferde geçti. Yüz yüze görüşme tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da iki ülke arasındaki temaslar ılımlı bir şekilde ilerliyor. Ancak Trump’ın son günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hakkında yaptığı açıklamalar ve tavır, Avrupa ülkelerini rahatsız ediyor.

MACRON’DAN CANLI YAYIN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak konu hakkında açıklama yaptı. Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı “Avrupa’daki seçimleri manipüle ederek, Kuzey Kore askerlerini sahaya sürerek, siber saldırılar düzenleyerek ve İran’la işbirliği yaparak” küreselleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna’daki barış sürecinin Avrupa için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Macron, “Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz.” dedi. Bu bağlamda, Rusya lehine ödün verilmemesi gerektiği mesajını verdi.

PUTİN’E KARŞI ZAYIF OLAMAZSIN

Macron, Rusya-ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin dışarıda kalmak istemediği Ukrayna müzakereleri konusunda daha sıkı pazarlıklar yapılması gerektiğini ifade etti. Trump’a hitaben, “Putin’e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin’e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’NIN AB VE NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna’da barış koşullarının Avrupa güvenliği için önemli olduğunu vurgulayan Macron, Rusya’nın başka bir Avrupa ülkesine daha saldırmaması için caydırıcı güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, “Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin Ukrayna’nın, ‘AB’ye veya NATO’ya girme hakkı yok’ demeye hakkı yok.” ifadelerini kullandı. Macron’un açıklamaları, ABD yönetiminin Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu, barış müzakereleri ve olası bir ateşkes durumunda verilecek güvenlik garantilerinin Avrupa gündeminde olduğu bir dönemde geldi.